Aile Arasında filmi ne zaman? Hangi kanalda? Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları ve Aile Arasında özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Arasında filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Aile Arasında filmi hakkında Aile Arasında konusu, Aile Arasında özeti ve Aile Arasında oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Aile Arasında filminin detayları…
Aile Arasında filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Aile Arasında filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Arasında konusu nedir, Aile Arasında oyuncuları kimler ve Aile Arasında özeti gibi konuları inceliyoruz.
AİLE ARASINDA FİLMİ NE ZAMAN?
Aile Arasında filmi 7 Ekim 2020 Çarşamba akşamı saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.
AİLE ARASINDA FİLMİ NEDİR?
Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI
Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
Rıza Akın - Selahattin Aladağ
Arif Erkin - Dede
Erdal Cindoruk - Ruhi
Ünal Yeter - Okan