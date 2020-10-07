Aile Arasında filmi ne zaman? Hangi kanalda? Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları ve Aile Arasında özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Arasında filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Aile Arasında filmi hakkında Aile Arasında konusu, Aile Arasında özeti ve Aile Arasında oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Aile Arasında filminin detayları…

Aile Arasında filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Aile Arasında filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Arasında konusu nedir, Aile Arasında oyuncuları kimler ve Aile Arasında özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ARASINDA FİLMİ NE ZAMAN?

Aile Arasında filmi 7 Ekim 2020 Çarşamba akşamı saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

AİLE ARASINDA FİLMİ NEDİR?

Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI

Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri - Behiye

Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt

Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt

Rıza Akın - Selahattin Aladağ

Arif Erkin - Dede

Erdal Cindoruk - Ruhi

Ünal Yeter - Okan