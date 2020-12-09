AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi
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AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi

09.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:07
AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından gerçekleştirilen 'Ağrı' konulu Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencileri, online olarak gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından gerçekleştirilen 'Ağrı' konulu Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencileri, online olarak gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı.

AİÇÜ, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği üniversite öğrencileri arası 'Ağrı' konulu Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışmasına, 87 üniversiteden 223 öğrenci başvuru yaptı. 3 Mart 2020'de başlayan yarışmaya Şiir dalında 172, Hikaye dalında ise 51 öğrenci eserleri ile katıldı. Yarışmada dereceye giren şair ve yazarlara çeşitli ödüller verildi.

30 Haziran olan son başvuru tarihi Koronavirüs Pandemisi nedeniyle 30 Eylül'e kadar uzatılan yarışmaya yurdun her tarafından katılım olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite öğrencilerinin güzel sanatların en güzide yapı taşlarından olan şiir ve hikayede eserler üretmesinin ülkemiz edebiyatı adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Jüri tarafından büyük bir titizle gerçekleştirilen değerlendirme sonucu Şiir dalında Hacettepe Üniversitesi'nden İbrahim Şaşma, Ağrı Şehrengizi' şiiriyle birinci olurken, İnönü Üniversitesi'nden Muhammed Şara 'Nuh'ın Limanı' şiiriyle ikinci, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Tuba İpek 'Doğunun Serhat Şehri Ağrı' şiiriyle üçüncü oldu. İstanbul Üniversitesi'nde Güler Özdemir ise 'Ağrı'ya Naat' şiiriyle mansiyon ödülü aldı.

Hikaye yarışmasında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Sevgi Kılıç 'Muhib' isimli eseriyle birinciliği, Pamukkale Üniversitesi'nden Çağla Aksan 'Güzeşte' isimli eseriyle ikinciliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Yunus Bulut 'Şilan Ağacı' isimli eseriyle üçüncülüğü elde etti. Mansiyon ödülünü ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 'Bir Yerlerim Ağrı'yor' isimli eseriyle Ümit Tunç aldı.

Yarışmada Şiir dalında birinci olan 'Ağrı Şehrengizi' eserinden dörtlük:

Selam ayın şavkına, şafağıma mihrime/ Kalbimin serhat yanı, selam kadim şehrime.

İshak Paşa kaç asır, dizinde beni sallar/ Ağrı güzel diyerek, biter bütün masallar. - AĞRI

AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi
AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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