Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı
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Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı

Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı.

Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları  'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı.

Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı - Haberler Magazin
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