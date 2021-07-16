Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı

Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı.