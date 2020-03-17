Ahu Özyurt "İyi ve Kötü Yapan Her Şeyi Mesleğim Bana Gösterdi"
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Ahu Özyurt, TV, Güncel

Ahu Özyurt "İyi ve Kötü Yapan Her Şeyi Mesleğim Bana Gösterdi"

Başarılı Gazeteci ve TV Sunucusu Ahu Özyurt, yaşadığı deneyimleri ve iş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyelerini MAG Mart sayısı için verdiği özel röportajında anlatıyor.

17.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:00
Ahu Özyurt

Yirmi yedi yıllık gazeteci ve TV sunucusu Ahu Özyurt, vazgeçemediği prensiplerini herkese söz hakkı vermek, merhamet etmek ve merak olarak sıralıyor. İşinin en sevdiği yönünü "Dünyanın her yerinde, tarihe tanıklık etme şansım oldu. İnsanı iyi ve kötü yapan her şeyi mesleğim bana gösterdi. Çok çalışırsam dünyanın her yerinde işim olacağını öğretti" diyerek anlatan Özyurt iş hayatına yeni atılan kadınlara ise şu tavsiyelerde bulunuyor: "İş seçmesinler. Bilmedikleri işleri denemek ve yapmaktan, sormaktan korkmasınlar. Sabırlı olsunlar ve dedikodudan medet ummasınlar. Kulis yapmak, genç kadınların en büyük sıkıntısı. Bizim işimizde uzun soluklu olmak istiyorlarsa çok çalışsınlar ve dil öğrensinler."

Kaynak: Bültenler

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