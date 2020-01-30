Ahtapot ızgara nasıl yapılır? Ahtapot salata tarifi

30.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:03

Türk mutfağında pek de rastlanmayan ahtapot, son dönemde mutfaklarda farklı şekillerde yer alıyor. Ahtapot ızgara olarak yapılacak yemekte kekik ve sarımsak olmazsa olmazlar arasında. Öte yandan ahtapot, salata şeklinde de tüketiliyor. İşte, ahtapot ızgara tarifi...

AHTAPOT IZGARA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kilogram ahtapot

10 gram kekik

20 gram sarımsak

30 gram zeytinyağı

Ahtapot ayıklandıktan sonra o haliyle; zeytinyağı, sarımsak ve kekikle harmanladıktan sonra uzun süre fırında pişirilir. Izgara haliyle yapılacak salata da ise; ayıklanmış roka yaprakları ve yeşil soğan ince ince doğranır. Haşlanmış börülce ilavesiyle harmanlanıp servis tabağına alınır. Zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyuyla karıştırılır.

Yumuşayana kadar fırında pişirilen ahtapot, servisten hemen önce kısa bir süre ızgarada pişirip servis tabağına alınır.

AHTAPOT SALATA TARİFİ

Malzemeler:

360 gr ahtapot

15 gr salatalık turşusu

1 çay kaşığı tane kırmızıbiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

çeyrek limonun suyu

Maydanoz

Dereotu

2 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin

Ahtapot sirkeli suda bir saat kaynatılır. Tüm malzeme bir kapta harmanlanarak, ahtapot dilimlenip karışıma ilave edilir.