Ahtapot ızgara nasıl yapılır? Ahtapot salata tarifi
Uzak Doğu'da sıklıkla ve farklı şekillerde tüketilen ahtapot, Türkiye'de genellikle ızgara ve salata şeklinde sunuluyor. Peki, ahtapot ızgara nasıl yapılır? Ahtapot ızgara tarifi, ahtapot salata tarifi ise haberimizde...
Türk mutfağında pek de rastlanmayan ahtapot, son dönemde mutfaklarda farklı şekillerde yer alıyor. Ahtapot ızgara olarak yapılacak yemekte kekik ve sarımsak olmazsa olmazlar arasında. Öte yandan ahtapot, salata şeklinde de tüketiliyor. İşte, ahtapot ızgara tarifi...
AHTAPOT IZGARA NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 kilogram ahtapot
10 gram kekik
20 gram sarımsak
30 gram zeytinyağı
Ahtapot ayıklandıktan sonra o haliyle; zeytinyağı, sarımsak ve kekikle harmanladıktan sonra uzun süre fırında pişirilir. Izgara haliyle yapılacak salata da ise; ayıklanmış roka yaprakları ve yeşil soğan ince ince doğranır. Haşlanmış börülce ilavesiyle harmanlanıp servis tabağına alınır. Zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyuyla karıştırılır.
Yumuşayana kadar fırında pişirilen ahtapot, servisten hemen önce kısa bir süre ızgarada pişirip servis tabağına alınır.
AHTAPOT SALATA TARİFİ
Malzemeler:
360 gr ahtapot
15 gr salatalık turşusu
1 çay kaşığı tane kırmızıbiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
çeyrek limonun suyu
Maydanoz
Dereotu
2 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin
Ahtapot sirkeli suda bir saat kaynatılır. Tüm malzeme bir kapta harmanlanarak, ahtapot dilimlenip karışıma ilave edilir.