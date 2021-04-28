Ahsen Eroğlu'nun sevgilisi kimdir?

Ahsen Eroğlu'nun sevgilisi kimdir? sorusu rol aldığı dizisinin ardından sıkça araştırılan konulardan biri oldu. Bir ara Boran Kuzum ile aşk iddiaları gündeme gelen Ahsen Eroğlu kimdir?

Ahsen Eroğlu kimdir? sorusu gündemde sık sık yer alıyor. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara'da canlandırdığı Dicle karakteriyle sosyal medyanın da sevilen karakterlerinden biri olan genç oyuncu Ahsen Eroğlu araştırılıyor. Geniş bir takipçi kitlesi bulunan Ahsen Eroğlu'nun sevgilisi merak ediliyor. Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu'nun sevgilisi kim?

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ekim 1994

Kaç yaşında: 26yaşında

Kaç yaşında: Çorlu

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.

AHSEN EROĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

'Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu ile 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları öne sürüldü. Çiftin, Kadıköy'de görüldükleri iddia edildi. Ancak ikiliden bu konuya dair açıklama gelmedi.

Fırat Çelik adlı arkadaşıyla fotoğraf paylaşan Ahsen Eroğlu'nun sevgili olup olmadıklarına dair detaylar araştırılıyor. Ancak ikili arkadaş olduklarını takipçilerine gösteriyor. Ahsen Eroğlu, sevgilisine dair detaylara yer vermiyor.