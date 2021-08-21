Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!

Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında konuştu. Eroğlu'nun sevgilisi var mı? İşte cevabı...

Geçtiğimiz aylarda final yapan Menajerimi Ara dizisinde Deniz Can Aktaş ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"AŞKA ZAMANIM YOK"

26 yaşındaki Eroğlu, "Aşka zamanım yok. Kendimi işime ve sanata adamış durumdayım. Benim önceliğim kariyerim. Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir işi yapıyorum. Yine de bu işler kader kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda kimse yok" diyen Eroğlu, "Aşkta kriterim yok. Kimi seversem ona yönlenebilirim. Emek vermek önemli" şeklinde konuştu.

2015 yılında oyunculuğa başlayan Ahsen Eroğlu'nun, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu ortaya çıktı. Eroğlu, dana sonra oyunculuğa yönelmiş.

Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!
Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!
Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!
Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 12:19:56. #1.15#

title