Ahşap köy evi yanarak kül oldu
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Ahşap köy evi yanarak kül oldu

Ahşap köy evi yanarak kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ahşap bir köy evi dün gece çıkan yangında yanarak kül oldu.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ahşap bir köy evi dün gece çıkan yangında yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çalışanlar mahallesinde Döne Kuloğlu'na ait evde dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap ev bir anda alevler içinde kalırken, yapılan tüm söndürme çalışmalarına rağmen ev yanarak kül oldu. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Ahşap köy evi yanarak kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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