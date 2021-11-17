Ahmetlili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür

AHMETLİ, MANİSA (Bültenler) - Muhtarlar, mahallelerinde yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Ahmetli ilçesinde Yaraşlı Mahallesi Muhtarı Ziya Karamuk, Karaköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Adıgüzel, Seydiköy Mahallesi Muhtarı Nasuh Yılmaz, Zafer Mahallesi Muhtarı Uğur Doğan, Dereköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Kozan ve Barbaros Mahallesi Muhtarı Erol Aslan'ı ziyaret etti. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç, muhtarlarla mahallelerinde bir araya gelerek, yapılan hizmetleri ve mevcut talepleri görüştü. Muhtarlar, mahallelerinde yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ve selamlarını iletti. Ziyaret, muhtarlara Başkan Ergün'ün göndermiş olduğu hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.

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