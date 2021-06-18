Ahmet Yesevi Üniversitesinin Ev Sahipliğinde "Orta Asya Bölgesi Yüksek Öğretimi: Bölgesel İş Birliği, Millî Reformlar" Başlıklı Orta Asya Ülkeleri...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Yesevi Üniversitesinin Ev Sahipliğinde "Orta Asya Bölgesi Yüksek Öğretimi: Bölgesel İş Birliği, Millî Reformlar" Başlıklı Orta Asya Ülkeleri...

Ahmet Yesevi Üniversitesinin Ev Sahipliğinde 'Orta Asya Bölgesi Yüksek Öğretimi: Bölgesel İş Birliği, Millî Reformlar' Başlıklı Orta Asya Ülkeleri...
Habermetre - Haberler | Toplum

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Orta Asya Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferansı" 17. 06. 2021 Perşembe günü üniversitemiz Kültür Merkezi'nde, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Orta Asya Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferansı" 17. 06. 2021 Perşembe günü üniversitemiz Kültür Merkezi'nde, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın da katılımlarıyla başladı.

17-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak oturumların ana temasını "Bölgesel İş Birliği ve Ulusal Reformlar" oluşturuyor. Bologna Süreci kapsamında, Türk Dünyası'ndaki Yüksek Öğretim Kurumlarında ortak bir paydada buluşmak ve ortak projeler üretmek amacıyla düzenlenen konferansta, eş zamanlı olarak 3 farklı salonda oturumlar düzenleniyor. 17 Haziran 2021 tarihli oturumların başlıkları ise şöyle: "Orta Asya Ülkeleri'nde Yüksek Öğretim Alanını Oluşturma", "Yüksek Öğretimde Akreditasyon Süreci" ve "Ortak Diploma Denkliği Sağlanması". Konferansın son günü olan 18 Haziran'da düzenlenecek kapanış oturumunda "Türkistan Deklarasyonu" görüşülecek. Konferans; Orta Asya Ülkeleri Eğitim Bakanlıkları ve Orta Asya'daki üniversitelerin temsilcileri, bağlı kuruluşlar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tweet

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Hande Ataizi
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahmet Yesevi Üniversitesinin Ev Sahipliğinde "Orta Asya Bölgesi Yüksek Öğretimi: Bölgesel İş Birliği, Millî Reformlar" Başlıklı Orta Asya Ülkeleri... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 13:26:34. #1.14#

title