Ahmet Yesevi Üniversitesinin Ev Sahipliğinde "Orta Asya Bölgesi Yüksek Öğretimi: Bölgesel İş Birliği, Millî Reformlar" Başlıklı Orta Asya Ülkeleri...

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Orta Asya Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferansı" 17. 06. 2021 Perşembe günü üniversitemiz Kültür Merkezi'nde, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Orta Asya Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferansı" 17. 06. 2021 Perşembe günü üniversitemiz Kültür Merkezi'nde, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın da katılımlarıyla başladı.

17-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak oturumların ana temasını "Bölgesel İş Birliği ve Ulusal Reformlar" oluşturuyor. Bologna Süreci kapsamında, Türk Dünyası'ndaki Yüksek Öğretim Kurumlarında ortak bir paydada buluşmak ve ortak projeler üretmek amacıyla düzenlenen konferansta, eş zamanlı olarak 3 farklı salonda oturumlar düzenleniyor. 17 Haziran 2021 tarihli oturumların başlıkları ise şöyle: "Orta Asya Ülkeleri'nde Yüksek Öğretim Alanını Oluşturma", "Yüksek Öğretimde Akreditasyon Süreci" ve "Ortak Diploma Denkliği Sağlanması". Konferansın son günü olan 18 Haziran'da düzenlenecek kapanış oturumunda "Türkistan Deklarasyonu" görüşülecek. Konferans; Orta Asya Ülkeleri Eğitim Bakanlıkları ve Orta Asya'daki üniversitelerin temsilcileri, bağlı kuruluşlar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: Habermetre