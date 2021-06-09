Ahmet Yesevi Üniversitesinde Xı. Yaz Universiade Oyunları'nın Kapanış Töreni Yapıldı
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Ahmet Yesevi Üniversitesinde Xı. Yaz Universiade Oyunları'nın Kapanış Töreni Yapıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesinde Xı. Yaz Universiade Oyunları'nın Kapanış Töreni Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

15. 05. 2021 tarihinde başlayan ve başkent Nur Sultan da dahil olmak üzere 6 farklı şehirde, Kazakistan'ın 25 üniversitesinden yüzlerce sporcunun 30 branşta yarıştığı XI. Yaz Universiade Oyunları'nın kapanış töreni 9 Haziran 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

15. 05. 2021 tarihinde başlayan ve başkent Nur Sultan da dahil olmak üzere 6 farklı şehirde, Kazakistan'ın 25 üniversitesinden yüzlerce sporcunun 30 branşta yarıştığı XI. Yaz Universiade Oyunları'nın kapanış töreni 9 Haziran 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene; Türkistan Eyalet Vali Yardımcısı Ulan Tajibayev, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Dr. Janar Temirbekova, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, öğretim üyeleri, sporcular, teknik ekipler ve çok sayıda davetli katıldı.

Dans gösterileri ile başlayan törende Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek yaptığı açış konuşmasında: "Spor, barış demektir; kardeşlik demektir. Spor, başarmak demektir. Sporun bir güzelliği daha vardır: Eğer yenerseniz kendinizi, yenilirseniz nefsinizi terbiye edersiniz. Bizim gönlümüzde yenseniz de yenilseniz de hepiniz başardınız. Türk Dünyası'nın Ruhani Başkenti Türkistan'ın gençliği, güzel çocuklarımız birçok başarıya imza attılar. Bunu Türkistan'da ilk kez yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri ailelerinize yolcu ederken hepinizi gözlerinizden öpüyor, burada bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum. " dedi.

XI. Yaz Universiade Oyunları'nda üniversitemiz sporcuları: Okçuluk Şampiyonası'nda kızlar dalında üniversitemiz kız takımı 2'nci, erkekler dalında ise üniversitemiz erkek takımı 3'üncü; Tekvando Şampiyonası'nda üniversitemiz kız ve erkek takımları şampiyon; Judo Şampiyonası'nda üniversitemiz kız ve erkek takımları 1'inci; Güreş Şampiyonası'nda üniversitemiz takımları şampiyon; Basketbol Şampiyonası'nda üniversitemiz kız takımı 1'inci, üniversitemiz erkek takımı ise 2'nci; Hentbol Şampiyonası'nda üniversitemiz kız takımı 3'üncü oldu. Sambo Güreşi Asya Şampiyonası'nda üniversitemiz öğrencilerinden Ayjan Jılkıbayeva 50 kg'da altın madalya, Gülzira Kudasbek 59 kg'da gümüş madalya ve Nazgül Esimbek 80 kg'da bronz madalya kazandılar.

Kazanan takım ve sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından tören dans gösterileriyle son buldu.

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Kaynak: Habermetre

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Ahmet Yesevi Üniversitesinde Xı. Yaz Universiade Oyunları'nın Kapanış Töreni Yapıldı - Haberler
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