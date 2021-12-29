Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi" Semineri Düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Okulu Türkçe Öğretimi Seminerleri kapsamında düzenlenen programda Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi" başlıklı sunumuyla söz aldı.

28 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan kitaplarda yer alan dil bilgisi konularına ve malzemelerine değindi. Prof. Dr. Kartallıoğlu, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan kitaplar arasındaki farklılıklardan bahsederek dil bilgisi öğretiminde dikkat edilmesi gereken kurallara ve bu kuralların öğretim yöntemlerine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Kartallıoğlu programda, dil bilgisi konularının öğretim sıralaması hakkında önemli noktalara değinerek bu konularda yapılan öğretici hataları ve çözüm yolları hakkında detaylı bilgi verdi.

Seminer programı, soru cevap bölümü ve konuşmacıya teşekkür belgesinin takdiminin ardından sona erdi.

Tweet

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet