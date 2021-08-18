Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Ata Yurttan Ana Yurda Sağlık Köprüsü" Projesi Devam Ediyor

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Ana Yurttan Ata Yurda Sağlık Köprüsü" programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden Prof. Dr. Muhammet İhsan Karaman ve Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay Hocalarımız üniversitemize geldiler.