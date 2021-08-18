Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Ata Yurttan Ana Yurda Sağlık Köprüsü" Projesi Devam Ediyor
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Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Ata Yurttan Ana Yurda Sağlık Köprüsü" Projesi Devam Ediyor

Ahmet Yesevi Üniversitesinde 'Ata Yurttan Ana Yurda Sağlık Köprüsü' Projesi Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Ana Yurttan Ata Yurda Sağlık Köprüsü" programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden Prof. Dr. Muhammet İhsan Karaman ve Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay Hocalarımız üniversitemize geldiler.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Ana Yurttan Ata Yurda Sağlık Köprüsü" programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden Prof. Dr. Muhammet İhsan Karaman ve Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay Hocalarımız üniversitemize geldiler.

Doktorlarımız, üniversitemiz hastanesinde 16-20 Ağustos tarihleri arasında muayene, teşhis ve tedavide bulunarak ameliyat gereken hastalar için de operasyonlar gerçekleştirecek.

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Kaynak: Habermetre

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