Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Ana Yurttan Ata Yurda Sağlık Köprüsü" Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İSTANBUL (Habermetre) - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Ana Yurttan Ata Yurda Sağlık Köprüsü" programı çerçevesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ile İstanbul Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. H. Sebile Dökmetaş, 8 Kasım 2021 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti.

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. İlyas Dökmetaş ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. H. Sebile Dökmetaş, proje ziyareti kapsamında Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine seminerler vererek teşhis - tedavi hizmeti sunacak.

Tweet

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet