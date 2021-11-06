Ahmet Yesevi Üniversitesi Spor Fakültesi Voleybol Takımı "Gençler Voleybol Turnuvası"nda 3. Oldu
Kazakistan Cumhuriyeti ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen "Gençler Voleybol Turnuvası" 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi.
Kazakistan Cumhuriyeti ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen "Gençler Voleybol Turnuvası" 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi. Turnuvaya katılan Ahmet Yesevi Üniversitesi Spor Fakültesi Genç Voleybol Takımı, rakibi Seyran VK'yi 3-2'lik setlerle yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Şampiyonanın ödül törenine katılarak Üniversitemiz Voleybol takımını ve teknik heyetini kutlayan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, oyuncularımıza ve turnuvada derece alan takımların oyuncularına madalyalarını verdi.
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