Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Abu Telp (Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm Deneyimleyerek Öğrenme Programı)...
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Abu Telp (Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm Deneyimleyerek Öğrenme Programı)...

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Abu Telp (Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm Deneyimleyerek Öğrenme Programı)...
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Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, ABU TELP (Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm Deneyimleyerek Öğrenme Programı) Kapsamında Türkiye'ye gönderilecek 27 öğrencimizle 24. 06. 2021 Perşembe günü bir araya geldi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, ABU TELP (Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm Deneyimleyerek Öğrenme Programı) Kapsamında Türkiye'ye gönderilecek 27 öğrencimizle 24. 06. 2021 Perşembe günü bir araya geldi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile uluslararası üniversite iş birlikleri kapsamında Antalya Bilim Üniversitesi arasında başlatılan öğrenci değişim programında, üniversitemiz "Turizm Bölümü" öğrencileri "ABU Turizm Yaz Okulu"nda okurken turizmin incisi Ege Bölgesi'nde ve Antalya'daki "Rixos" tesislerinde iş deneyimi ve yurt dışı tecrübesi kazanacaklar.

Rektör Vekili Tomar, 25. 06. 2021 tarihinden itibaren ABU TELP kapsamında Türkiye'ye gönderilmeye başlayacak öğrencilerle buluşmasında, kendi yurt dışı tecrübelerini aktararak başarı haberlerini beklediklerini dile getirdiği öğrencilerle toplu anı fotoğrafı çekimine katıldı.

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Kaynak: Habermetre

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