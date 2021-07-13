Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kültür Memur-Sen Genel Başkanını ziyaret etti
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları sendikası (Kültür Memur-Sen) Genel Başkanı Mecit Erdoğan'ı ziyaret etti.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları sendikası (Kültür Memur-Sen) Genel Başkanı Mecit Erdoğan'ı ziyaret etti.
Ziyarette Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kültür Memur-Sen arasında yapılabilecek ortak iş birliği konuları görüşüldü.
Ziyaret sonunda Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan'a Ahmet Yesevi Üniversitesinin yayınlarından hediye etti.
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Kaynak: Habermetre