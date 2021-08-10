Ahmet Yesevi Üniversitesi 69. Mütevelli Heyet Toplantısı Yapıldı
Ahmet Yesevi Üniversitesi 69. Mütevelli Heyet Toplantısı, 10 Ağustos 2021 Salı günü yarı çevrim içi olarak yapıldı.
Ahmet Yesevi Üniversitesi 69. Mütevelli Heyet Toplantısı, 10 Ağustos 2021 Salı günü yarı çevrim içi olarak yapıldı. Toplantıya, Türkiye ve Kazakistan'dan Mütevelli Heyet Üyeleri katıldı.
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in oturum başkanlığında gerçekleşen 69. Mütevelli Heyet Toplantısına; Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. İbrahim Kalın, Dr. Serdar Çam, Kuanış Yergaliyev, Doç. Dr. Aida Sagintayeva, Lezzat Turımbayeva, Ulan Kalmuhanulı, Rektör Dr. Janar Temirbekova ile Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Mütevelli Heyet Genel Sekreteri Ahmet Şevki Zengin ve idari personel katıldı.
69. Mütevelli Heyet Toplantısı, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in Mütevelli Heyet Başkanlığınca yapılan çalışmalar hakkında üyelere genel bilgi sunumu ile başladı. Prof. Dr. Muhittin Şimşek, sunumunun ardından Mütevelli Heyet Toplantısının gündem maddelerini okuyarak oturumu başlattı.
69. Mütevelli Heyet Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.
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Kaynak: Habermetre