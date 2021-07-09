Ahmet Taşçı kimdir? Ahmet Taşçı kaç yaşında, nereli?

Ahmet Taşçı, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Yağlı güreş başpehlivanı olarak tanınan Ahmet Taşçı, elde ettiği başpehlivanlıkları ile gündeme geliyor. Peki, Ahmet Taşçı kimdir? Ahmet Taşçı kaç yaşında, nereli?

Türkiye başpehlivanı Ahmet Taşçı, elde ettiği başarıları ile tanınıyor. Kırpınar ve Kurtdere'deki başpehlivanlıkları ile tanınan Taşçı, Karamürsel'e 2. altın kemeri getirmişti. Elde ettiği başarılarıyla güneme gelen Ahmet Taşçının hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Taşçı kimdir? Ahmet Taşçı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AHMET TAŞÇI KİMDİR?

Ahmet Taşçı, 15 Ekim 1958 tarihinde Kocaeli'nin Karamülsel ilçesinde doğan Türkiye yağlı güreş başpehlivanıdır.

Ahmet Taşçı, Karamürsel'e 2. altın kemeri getiren ve bu dalda hem kendisine hem de ilçeye bir rekor kazandırmıştır.

Taşçı, 25 yaşına kadar sporla pek ilgilenmedi. Önceleri serbest olarak çalıştı. 1982'de İzmit'te bir lastik fabrikasına işçi olarak girdi. 1985 yılında güreşmeye karar verip ustası Kadir Birlik'in antrenmanlarına katılınca fabrikadan ayrıldı. Taşçı, geç başlamasına rağmen bu spora çok çabuk ısındı ve sevdi; gücü ve kuvveti sayesinde de yağlı güreşe intibakı zor olmadı. Kısa süre sonra çayırlara çıkmaya başladı. Türk yağlı güreşseverleri, Taşçı'yı böyle tanıdı.

Ahmet Taşçı, 1986 yılında Kırkpınar'da büyük orta birinciliğini, 1987 yılında başaltı birinciliğini, 1988'de başpehlivanlık beşinciliğini, 1989'da da başpehlivanlık üçüncülüğü elde etti. Ahmet Taşçı, gücü ve kuvvetiyle yeşil sahaların bir devi olma yoluna girmişti artık. Rakipleri, etkili fiziği ve acı kuvveti karşısında pek tutunamıyorlardı. Taşçı, 1990 yılında, Kırkpınar Türkiye Başpehlivanlık Yağlı Güreşleri'nde; ilk turda Recep Kılıç'ı, 2. turda Saffet Kayalı'yı, 3. turda Bülent Gürbüz'ü, 4. turda Reşit Karabacak'ı, finalde ise ustası Kadir Birlik'i yenerek Türkiye başpehlivanı oldu ve altın kemeri boynuna astı. Ahmet Taşçı, artık o altın kemeri, tıpkı Aydın Demir gibi boynundan hiç indirmeyecekti.

Ünlü güreşçi, 1991 yılındaki Kırkpınar güreşlerinde; Bekir Şahin'i ilk turda, Reşit Karabacak'ı ikinci turda (üçüncü turu boş çekerek atladı), Cengiz Elbeye'yi dördüncü turda, Bülent Gürbüz'ü de finalde mağlup ederek ikinci başpehlivalık kürsüsüne çıktı.

Yeşil sahalarda bir yıldız olan Taşçı, Türkiye'nin yağlı güreş yapılan bütün bölgelerine davet edilmeye başlandı. Bu güreşlerde de birincilikler ve ödüller birbirini kovaladı.

1992 yılı Kırkpınar güreşleri çok önemliydi Ahmet Taşçı için. Bu güreşler için aylarca süren antrenmanlara girdi. Yine iyi bir formla Kırkpınar'da rakiplerinin karşısına dikildi. Tur sayısına göre Reşit Karabacak'ı, Bülent Gürbüz'ü, Cengiz Elbeye'yi, Saffet Kayalı'yı ve finalde de Abdullah Ersoy'u devirerek, altın kemerin temelli sahibi olduğunu tescil ve ilan etti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Karamürsel'e üçüncü; kendisine ikinci altın kemeri kazandırmak için kararlı ve gayretli olan Ahmet Taşçı, 1993 yılında üst üste dördüncü kez Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanını kazanarak yeni bir rekorunda sahibi oldu. Taşçı 1993 yılında, İbrahim Gümüş, Mehmet Gökçen, Necmi Koç ve Sezgin Yüksel'i yenerek ikinci altın kemerle buluştu.

Genç güreşçi, aynı yıl, 3 yıl üst üste kazandığı Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri altın kemerini de kazandı.

1992 yılında evlenen sahaların devi ve aynı zamanda sempatik tavırları güreşseverlerin sevgisini kazanan Ahmet Taşçı, sade ve düzenli hayat sürmektedir. Cengiz Elbeye ile saha içinde çok çetin güreşler yaparak defalarca rakip olan Ahmet Taşçı'nın Cengiz Elbeye ile dostluğu herkes tarafından bilinmekte olup güreş tarihindeki kardeşlik ve centilmenlik kültürünü göstermişlerdir.

Ahmet Taşçı'nın Kırkpınar başpehlivanlıkları şu şekildedir;

1990 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

1991 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

1992 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

1993 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

1995 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

1996 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

1997 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

1999 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

2000 yılında Kırkpınar başpehlivanlığı

Ahmet Taşçı'nın Kurtdereki başpehlivanlıkları şu şekildedir;

1990 yılında Kurtdereli başpehlivanlığı

1991 yılında Kurtdereli başpehlivanlığı

1992 yılında Kurtdereli başpehlivanlığı

1993 yılında Kurtdereli başpehlivanlığı

1994 yılında Kurtdereli başpehlivanlığı

1996 yılında Kurtdereli başpehlivanlığı

1997 yılında Kurtdereli başpehlivanlığı

2003 yılında Kurtdereli başpehlivanlığı

Türkiye'de yağlı güreş oteritelerinin bir görüşüne göre; eğer Ahmet Taşçı çocuk yaşta güreşe başlamış olsaydı bu kırılması ve başarılması güç rekorları kadar daha başarı elde edebilirdi.

O 'nun dayanıklılığı ve inatçı güreşi ona bu başarıyı getirdi. Ahmet taşçı, geçmişin muhteşem zaferlerinden uzak da olsa aktif güreş yaşamına devam etmektedir. 10 Mart 2010 tarihli "Orhan Ayhan'la Spor" adlı programda Kel Aliço'nun 56 yaşında başpehlivanlık kazanarak kırdığı rekoru kırmak istediğini ve bunun için çok çalıştığını söylemiştir.

AHMET TAŞÇI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Taşçı, 1958 doğumlu olup 63 yaşında ve Karamürsellidir.