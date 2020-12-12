Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Ahmet Şık davaları!

Şık, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Ahmet Şık davaları!

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık, 1970, Adana doğumlu Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden İstanbul milletvekili seçilmiş olup, 4 Mayıs 2020'de partisinden istifa ettiğini açıklamıştır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

AHMET ŞIK DAVALARI!

Radikal gazetesinden çalışma arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da Kim Kimdir? kitaplarında "Ergenekon Soruşturması'nın gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan 13 Mayıs 2011'de beraat etti.

Aralık 2016'nın sonunda, "Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız.", "Devlet mafyalaştıran suçlarının soruşturulmasını engellemek için savaş çıkardığına inananlar bomba patlatacağına neden inanmaz.", "Geçmişte Kürt meselesindeki en şahin şiddet uygulamalarının bir aktörü olan Ağar, o dönemde soruna siyasi çözüm söylemiyle sahne almıştı.

", 'Katil devlettir deyince bozuluyorsunuz.", "Suikastçinin Nusra'cı değil FETÖ'cü olduğunu kanıtlama gayretindeki iktidar ve yancıları katilin polis olduğu gerçeğini ne yapacaksınız?" şeklindeki tweetleri yüzünden Türkiye Anayasasına göre "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Türkiye Cumhuriyetini, Yargı Organlarını, Askeri ve Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" suçlamaları yöneltilerek gözaltına alındı. Şık, sorgusu tamamlandıktan sonra "PKK/KCK ve FETÖ/PDY örgütlerinin propagandasını yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı. Cumhuriyet, olayı "FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran Ahmet Şık, 'FETÖ propagandası' iddiasıyla tutuklandı." şeklinde duyurdu.