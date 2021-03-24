Ahmet Sami Ceylan kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan biyografisi!
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Ahmet Sami Ceylan kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan biyografisi!

24.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:39
Ahmet Sami Ceylan kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan biyografisi!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, Ahmet Sami Ceylan kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan kaç yaşında, nereli? Ahmet Sami Ceylan mesleği nedir? Ahmet Sami Ceylan hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, Ahmet Sami Ceylan kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan kaç yaşında, nereli? Ahmet Sami Ceylan mesleği nedir? Ahmet Sami Ceylan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AHMET SAMİ CEYHAN KİMDİR?

28 Nisan 1971 Çorum Merkez doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum Merkez'de Üniversite öğrenimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı. 2006-2008 yılları arasında Çorum Merkez İlçe Başkanlığı ve 2011-25 Ocak 2015 yılları arasında ise İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Serbest Ziraat Mühendisi olarak görev yapmaktadır.

Evli, Ahmet Taha ve Hayrunisa isminde iki çocuk babası.

Ak Parti 27. dönem Çorum 1. sıra milletvekili adayıdır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:41:46. #1.14#
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