Ahmet Rıfat Şungar kimdir? Ahmet Rıfat Şungar kaç yaşında, nereli? Ahmet Rıfat Şungar dizileri filmleri nelerdir?

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, Ahlat Ağacı, Kadın, Dudullu Postası gibi başarılı yapımlarda rol alan Ahmet Rıfar Şungar kimdir? Magazin gündeminde aşk hayatıyla da konuşulan Ahmet Rıfat Şungar hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Ahmet Rıfat Şungar, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Yer aldığı filmler ve diziler ile gündemde yer alan Ahmet Rıfat Şungar hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Ahmet Rıfat Şungar kimdir ve hangi filmlerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

AHMET RIFAT ŞUNGAR KİMDİR?

Ahmet Rıfat Şungar 9 Temmuz 1983 yılında dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Ahmet Rıfat Şungar, İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi den mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra "Kaybolan Yıllar" dizisinde rol alarak dizi sektörüne adım atan Ahmet Rıfat Şungar "Hatırla Sevgili" dizindeki rolü ile dikkatleri üzerine çekmiştir. İlk sinema deneyimini "Janjan" filmiyle yaşayan Ahmet Rıfat Şungar'ın kariyerine değiştiren olay ise, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Fransa-İtalya ve Türkiye ortak yapımı sinema filmi Üç Maymun filminde rol alması oldu.

2009 yılında Onur Ünlü'nün yönettiği "Beş Şehir" adlı sinema filminde rol alan Şungar, ayrıca sevilen gençlik dizisi ES-ES'de de başrollerde yer aldı. 2013 yılında"Merhamet" adlı dizide rol alan Ahmet Rıfat Şungar, boş zamanlarında basketbol ve yüzme ile uğraşıyor.

Ahmet Rıfat Şungar 2014 yılında "Deniz Seviyesi" filmindeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

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