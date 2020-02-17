17.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:30

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Teknokent'i ziyaret etti.

Zorlu, ziyaretinde, mühendislerden, üretimi yapılan ürünler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Teknokent'in başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Zorlu, "Türkiye, genç mühendis ve teknikerlerle kalkınacaktır. Başarının yolu buradan geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Zorlu'ya, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel ile Vestel grubu yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: AA