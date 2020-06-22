Ahmet Kutalmış Türkeş kimdir? Ahmet Kutalmış Türkeş kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ahmet Kutalmış Türkeş hayatı ve biyografisi! Türk siyasetinin önemli simalarından biri olan Alparslan Türkeş'in oğlu olan Ahmet Kutalmış Türkeş;'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Ahmet Kutalmış Türkeş'in hayatı ve biyografi ile hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Ahmet Kutalmış Türkeş kimdir? Ahmet Kutalmış Türkeş kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ahmet Kutalmış Türkeş hayatı

Ülkücü hareketin lideri merhum Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş söylemleri ve açıklamaları ile zaman zaman gündem oluyor. Milletvekilliği de yapmış olan Ahmet Kutalmış Türkeş hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

AHMET KUTALMIŞ TÜRKEŞ KİMDİR?

Ahmet Kutalmış Türkeş, (d. 16 Ekim 1978, İstanbul), Türk siyaset adamı. Alparslan Türkeş'in oğlu, Tuğrul Türkeş'in kardeşidir. Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finans Bölümünde master yapmıştır. 1998'de Los Angeles'ta Pepperdine University, 1999'da Cenevre'de Webster University ve 2000'de Washington DC'de American University'de eğitim almıştır. 2005 yılından bu yana uluslararası finans piyasaları üzerine çalışmıştır. Alparslan Türkeş Vakfı Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM 24. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yapmıştır. XXIV. Dönem Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır. 29 Mayıs 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti.