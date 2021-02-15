Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında? Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun görevi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu'a (TÜİK) başkan olarak atanan AHmet Kürşad Dosdoğru hakkında Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları arandı. Muhammed Cahit Şirin yerine Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi. Bu değişiklik sonrası Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları sorulmaya başlandı.