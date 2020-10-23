Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi
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Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi

23.10.2020 23:42 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:47
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi

Yeni projesi için saçlarını uzatan oyuncu Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.

Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti.

YENİ İMAJINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.

Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi

Takipçilerinin kimi beğenirken, kimi de "Olmamış reis be" yorumunda bulundu.

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