Ahmet Kural'dan Kötü Haber Geldi

Son olarak 'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisinde rol alan Ahmet Kural'ınkoronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Daha önce 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', ' Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural, sözlerine, "Genel sağlık durumum iyi" diye devam etti. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

YAZ AYINDA EVLENECEKLER

Kural ve Çelik'in haziran ayında İstanbul'da görkemli bir düğün yapacağı konuşuluyor.

ZEKERİYAKÖY'DE YAŞAYACAKLAR

Kural ile Çelik'in evlendikten sonra Zekeriyaköy'de yaşayacağı öğrenildi. Kural, evi müstakbel eşinin isteğine göre dekore ediyor.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da doğdu. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı.Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır.Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

2021 yılında 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde 'Kemal Dereli' karakteriyle rol aldı.

AHMET KURAL'IN ÖZEL YAŞAMI

1982 doğumlu olan Ahmet Kural, 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır ve bekardır.

2014 yılında sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırması ve 2018 yılında beraber olduğu şarkıcı Sıla'yı darp etmesiyle gündeme geldi. Sıla tarafından açılan dava sonucu Ahmet Kural 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Kural 30 Mart 2021'de verdiği bir röportajda, bir süredir aşk yaşadığı Çağla Gizem Çelik ile evlenmeyi düşündüklerini söyledi.