Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı

Edebiyatseverler Tanpınar için yazdı

Dündar: "Bu yarışma edebiyatseverler için okul oldu"

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yurtiçi ve yurtdışından toplam 71 eserin katıldığı yarışmada birinciliği 'Tanpınar ve Üç Tarz-ı Tahattur' adlı eseri ile Ankara'dan katılan Çağatay Balkaya elde etti.

Edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar adına Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Bu yıl 'makale' dalında düzenlenen ve konu başlığı 'Bursa'da İkinci Bir Zaman Daha Vardır' olarak belirlenen yarışmaya edebiyatseverler büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya 2'si yurt dışından olmak üzere Türkiye'nin 23 farklı şehrinden toplam 71 eser başvuruda bulundu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, bu yılın kazanan isimlerini açıkladı.

"Yarışmamız Türkiye'nin önemli bir değeri haline geldi"

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye'nin önemli bir kültürel değeri haline geldiğini ifade eden Başkan Dündar, "Sınırları Bursa'yı aşan ve artık ülkemizin önemli bir değeri haline gelen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmamız, her yıl artan bir ilgi ile devam ediyor. Bugüne kadar hikaye, roman, makale, deneme, araştırma inceleme, şiir ve mektup gibi birçok dalda gerçekleştirdiğimiz yarışmamızı bu yıl makale dalında gerçekleştirdik. Şubat ayında başlayan ve 3 Mayıs 2019'da sona eren yarışmamızı bu yıl Bursa'da İkinci Bir Zaman Daha Vardır' başlığı ile gerçekleştirdik. Yurt içi ve yurt dışından toplam 71 Makalenin başvurduğu yarışmamıza gelen eserler birbirinden kıymetli jüri üyelerimizin titiz değerlendirmelerinden geçti" dedi.

"Yeni edebiyatçılara kapı açan okul oldu"

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nı üç yıl önce Tanpınar Etkinlikleri'ne dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Bu etkinlikler çatısı altında oluşturduğumuz 'Tanpınar Zamanı' adlı dergimizin bu yıl üçüncü sayısını da yayınladık. Makale başlığı altında yayınlanan dergimizde yine birbirinden değerli yazılar yer alıyor. Tanpınar etkinlikleri içerisinde yer alan sempozyumu da sonbaharda gerçekleştireceğiz. Ödül törenimiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu etkinlikte yine değerli edebiyatçılarımız bildiri sunacak. Bu yıl Tanpınar Atölye çalışmalarımız da yine sonbahar döneminde şiir atölyesi ile başlayacak. Tüm bu çalışmalarla görüyoruz ki Tanpınar Edebiyat Yarışmamız artık bir yarışma olmasının ötesinde edebiyatçıları buluşturan, yeni edebiyatçılara kapı açan bir okul oldu. Toplumun ufkunun gelişmesine katkı sağlayan, bizlere yeni pencereler açan edebiyatın usta kalemlerin izinde gelişmesi için bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sürece değer veren ve bu kıymetli yolculukta bizlere eşlik eden edebiyatseverlere, kıymetli hocalarımıza, titiz çalışmaları ile değerli eserleri keşfetmemizi sağlayan jüri üyelerimiz Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Baki Asiltürk, Metin Önal Mengüşoğlu ve İhsan Deniz'e de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa'dan iki eser dereceye girdi

Başkan Dündar, konuşmasının ardından yarışmanın kazananlarını açıkladı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birincisi Ankara'dan 'Tanpınar ve Üç Tarz-ı Tahattur' başlıklı eseri ile Çağatay Balkaya oldu. 'Belirsizlik ve Akış' başlıklı eseriyle Ankara'dan Abdullah Yurtvermez, ikinci olurken, üçüncülüğü ise "Bursa'da Zamana Hayır ve Dil Merkezinden Bakmak' başlıklı eseri ile Samsun'ndan Mehmet Akif Sever elde etti. Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise 'Modernite Krizi İçinde Bursa'da İkinci Zaman' başlıklı eseriyle Özlem Tuzcu ve yine Bursa'dan 'Tanpınar'da Cemiyet'in Yekpare ve Ruhani Zamanı' başlıklı eseriyle Ceren Altuntaşgil, kazandı.

Yarışmanın jüri üyeleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Abdullah Uçman, Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Şair İhsan Deniz ve Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Baki Asiltürk de yaptıkları konuşmalarda Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Böyle önemli bir yarışmayı Türk Edebiyatı'na kazandırdığı için Başkan Dündar'a teşekkürlerini sunan jüri üyeleri, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması için daha uzun yıllar emek vermek istediklerini dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinden birinci 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL, üçüncü, 5 bin TL, mansiyonlar ise 2 bin 500 TL para ödülü almaya hak kazandı. Jüri üyelerinin belirlemesi sonucunda dereceye giren eserlerle birlikte toplam 15 eser kitap haline getirilecek.

Kaynak: İHA