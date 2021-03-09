Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi

09.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:13
Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi

AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı, dün vefat eden ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayınladı. Çamlı mesajında, "Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü der dururlar. Halbuki, doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi" ifadelerine yer verdi. Çamlı'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberi üzerine binlerce başsağlığı mesajı yayınlandı.

"DOĞDUĞUNDAN ÖLDÜ, DOĞMASAYDI ÖLMEZDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hami Çamlı da konuyla ilgili olarak bir paylaşım yaptı. Çamlı yaptığı paylaşımda, "Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü der dururlar. Halbuki doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi! Aileye sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi

PAYLAŞIM BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Çamlı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar Çamlı'nın ne demek istediğini anlamadıklarını aktarırken, bazıları da paylaşımda derin ifadelere yer verildiğini savundu.

ÇAMLI YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra Çamlı yeni bir paylaşım yaptı ve "Bu konuya takılan arkadaşlar, İnkılap tarihine değil, İnkılab tarihine bakarsa tenvir olabilirler" dedi.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi
Haber Yorumları (11)
!: beyin bedava
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BOZOKLU: herşeyde bir kötülük aramayın kardeşim her fani ölümü tadacaktır demek istemiş. doğan yaratılan doğmayan Yaratan.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZURNACI: Ama sen doğduğunda ölmüşün zaten yaşadığını zannediyon
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Şevket Çoruh Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Arda Turan Ali Şansalan Mesut Bakkal Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:32:09. #1.15#
title