Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi

AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı, dün vefat eden ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayınladı. Çamlı mesajında, "Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü der dururlar. Halbuki, doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi" ifadelerine yer verdi. Çamlı'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberi üzerine binlerce başsağlığı mesajı yayınlandı.

"DOĞDUĞUNDAN ÖLDÜ, DOĞMASAYDI ÖLMEZDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hami Çamlı da konuyla ilgili olarak bir paylaşım yaptı. Çamlı yaptığı paylaşımda, "Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü der dururlar. Halbuki doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi! Aileye sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIM BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Çamlı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar Çamlı'nın ne demek istediğini anlamadıklarını aktarırken, bazıları da paylaşımda derin ifadelere yer verildiğini savundu.

ÇAMLI YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra Çamlı yeni bir paylaşım yaptı ve "Bu konuya takılan arkadaşlar, İnkılap tarihine değil, İnkılab tarihine bakarsa tenvir olabilirler" dedi.