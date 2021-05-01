Ahmet Erdem kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Erdem'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Erdem geliyor. Ahmet Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Peki, Ahmet Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Erdem'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahmet Erdem'in kariyeri ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz. Peki, Ahmet Erdem kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, hangi bakanlığa atanmıştır? Detaylar yazımızda.

AHMET ERDEM KİMDİR?

1956 yılında Tokat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta, lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara'da tamamladı.

Sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevlerinde bulundu.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalıştı.

28 Ağustos 2015'te kurulan 63. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

25 Kasım 2015 tarihinden itibaren tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

25 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

01 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

AHMET ERDEM HANGİ BAKANLIĞA ATANDI?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Ahmet Erdem atandı.