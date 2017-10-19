Ahmet Edip Uğur kimdir ? Edip Uğur İstifa etti mi ? AK Parti'de istifası istenen isimlerden olan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, saat 16.30'da açıklama yapacağını duyurdu. AK Parti belediye başkanları arasındaki istifa furyası hızla yayılıyor. İstifası istenen isimlerden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur saat 16:30'da açıklama yapacağını duyurdu. Uğur'un basın toplantısında istifa etmesi bekleniyor.

ERDOĞAN "İSTİFA EDECEKLER" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, AK Partili Belediye Başkanlarının istifasına ilişkin soruya, "Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır" sözleriyle yanıt vermişti.

İLK ADIM BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANINDAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından ilk haber Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'dan geldi. Uğur'un bugün 16.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.