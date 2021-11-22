Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ, aralarındaki 19 yaş farka rağmen 2019 yılında Paris'te evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Ahmet Dursun, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" dedi. Asena Demirbağ ise "Boşanmaya gönlüm razı değil" diye konuştu. Ahmet Dursun kimdir? Kaç yaşında, nereli? detayları sizler için derledik.

AHMET DURSUN KİMDİR?

Ahmet Dursun, 25 Ocak 1978 yılında Almanya'da dünyaya geldi.Futbola SG Wattenscheid 09'da başlayan futbolcu, 1996'da Kocaelispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. 1999-2003 arasında bir lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş kariyeriyle zirve yaptı. Çin ve Azerbaycan'da da futbol oynayan Dursun, 2014 yılında profesyonel kariyerine nokta koymuş, 2016'da amatör olarak futbola geri dönmüş ve 2018 yılında memleketi Tokatspor'da futbolu bırakmıştır.

Milli Takım Kariyeri

Ahmet Dursun, 1994'ten itibaren çeşitli seviyelerde Türk millî takımı forması giydi. 1998 yılında Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı forması giymeye başladı. 2000 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme maçlarında yedi maçta forma giyip, bir gol attı. Türkiye, Almanya gibi bir ülkeyi geride bırakarak tarihinde finallere kaldı. Dursun, final kadrosuna dahil edildi. İlk grup maçında ev sahibi Slovakya'ya 2-1 yenildikleri maçta bir gol attı. Diğer grup aşamasında da oynadı ama bir üst tura çıkamadılar.

2000 yılında Türkiye'deki ilk hocası Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Türkiye millî futbol takımına ilk kez çağrıldı ve 23 Şubat 2000'de Norveç ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma şansı buldu. O sene üç kez millî olan futbolcu, millî formayı daha sonra terletemedi.

Futbol sonrası

2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Yarışmada 111 gün kaldıktan sonra Merve Aydın'la birlikte 3. olmuştur. 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Survivor All-Star'a katılmış, fakat sağlık problemi nedeniyle 17 Mart 2015 tarihinde çekilmek zorunda kaldı.



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