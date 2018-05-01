Ahmet Dönmez Aday Adaylığı Başvurusunu Gerçekleştirdi

İş adamı Ahmet Dönmez, 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili aday adayı olarak resmi başvurusunu yaptı.

İstanbul ve yurdun farklı bölgelerinde ticaret işiyle uğraşan iş adamı Ahmet Dönmez 24 Haziran'da yapılacak Genel seçimler için MHP Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık eşliğinde MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar'a teslim etti.

Başvuru öncesinde konuşan Dönmez, "Milletvekili aday adaylığı ilan etmek üzere çıkmış bulunmaktayım partimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türk milletinin tarihi uzlaşmasıyla sağlanan Cumhur ittifakı istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. Bu ittifak kutlu bir diriliş hamlesidir. 24 Haziranda Türkiye'nin geleceği milletimiz tarafından tayin ve tecil edilecektir . Yükümüz ağır sorumluluğumuz yüksektir. Karabük'ün değerlerini ve gücünü Ankara'da en etkin biçimde temsil etmek için aday adayı oluyorum" dedi. - KARABÜK