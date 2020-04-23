Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Doğan Şentürk, Politika, Haber

Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinde görev almak isteyen yöneticilerin aileleri üzerinden tehdit edildiğini iddia etti. Tehdit edenlerin kim olduğuna dair de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Bunları yapanlar bana 'Başbakanım' diyen insanlar" dedi.

23.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:24
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'de Sisler Bulvarı adlı programda gazeteciler Saygı Öztürk ve Elif Doğan Şentürk'ün sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Başarısına inanmasam parti kurmazdım" diyen Davutoğlu, "Sefer bizden zafer Allah'tan. Proje partisi; milletin projesi. İddiasız iş yapmam, azim gösteririm" dedi.

DAVUTOĞLU: GÖREV ALMAK İSTEYENLERİ TEHDİT EDİYORLAR

Davutoğlu, partisinde görev almak isteyen yöneticilerin tehdit edildiğini savundu. Davutoğlu, "Bizim il başkanımız olmak isteyen, üye olmak isteyenlere baskı yapıyorlar. 'Senin kızın, çocuğun şurada, sen bu işi yapıyorsun' diyerek üstü kapalı tehdit ediyorlar. Bunları yapanlar bana 'Başbakanım' diyen insanlar. Biliyorlar bizi bu millet bağrına basar" diye belirtti.

Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor

"HEPSİ KRİPTO FETÖ'CÜLERDİR"

"Pelikan denilen çete bana saldırdığında herkes sustu. Şimdi kabine içine sıçradılar. Pelikancılara bakın hepsi kripto FETÖ'cülerdir, dışarıyla bağlantısı olanlardır" diye belirten Davutoğlu, "Pelikancı çetecilerden biri 2016 Eylül ayında Katar'da Akın İpek ile görüştüğüm iddia edildi. Ben o ay yurtdışına çıkmadım. Avukatıma söyledim, gereğini yapacak. Ben babamın projesiyim; bir helal lokma yiyeceksin, iki bu millet için çalışacaksın" dedi.

İNFAZ YASASINA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Davutoğlu, infaz düzenlemesine de değindi. Davutoğlu, "İnfaz yasasında beni en fazla sinirlendiren rüşvet ve zimmet suçunun affedilmesidir. Bu kul hakkıdır. Tutumumuz da nettir" diye ifade etti.

Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
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