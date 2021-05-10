Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur
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Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur

Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun erken seçimle ilgili açıklamaları büyük tartışma yaratacak. İktidarın meşru desteği olmadığını iddia eden Davutoğlu, seçimin ülkeyi rahatlatacağını savunarak, "O kara bulutlar kasvet haline gelirse ve seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Erken seçim çağrısı yapan Davutoğlu'nun söyledikleri dikkat çekti: "Seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur."

"İKTİDARDAKİLERİN HALA MEŞRU DESTEĞİ VARSA HODRİ MEYDAN"

"Türkiye'de hayat nasıl bayram olur?" başlıklı sohbet serisine konuk olan Davutoğlu'nun video söyleşide yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

"Bir ülkenin üzerinde, ekonomisinin ve hukukun üzerinde kara bulutlar dolaşmasının çözümü seçimdir. Ve çözüm bu anlamda hem çözümdür hem rahmettir. Rahatlatır. O kara bulutlar kasvet haline gelirse ve seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur. Seçim rahatlatır ülkeyi. Eğer iktidardakilerin hala meşru desteği varsa hodri meydan, çıkarlar ve rahatlarlar. Ve dönerler derler ki bize, "Bakın 128 milyarı sordunuz. Bakın ekonomiyi niye bu hale getirdin dediniz. Bakın hukuksuzluk... Ama halk bundan memnun. Dolayısıyla bana tekrar verdi mührü." O zaman bizde 'tamam' deriz. Halk bundan memnun. Saygı duyarız. Yok halk memnun değilse ve ülke gerçekten büyük bir krizdeyse, ki öyle, meşru bir şeyle bunun değiştirilmesi ve yenilenmesi iktidar için de bir şey oluşturur, yani bütün partiler için yeni hava oluşturur. Bu halk artık oksijeni daralmış bir odadaki canlı gibi hissediyor kendisini. Burada artık seçim bir zaruret halini almıştır. Herkesin rahatsız olduğu bir yerde şifa, ilaç ve çözüm seçimdir."

DAVUTOĞLU'NDAN PEKCAN ELEŞTİRİSİ: TİCARET YAPACAKSA BAKANLIĞI REDDETMELİYDİ

Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı döneminde kendi bakanlığına dezenfektan sattığının ortaya çıkmasını ve ardından bakanlıktan alınmasını da değerlendiren Davutoğlu, "Bu bir siyasi etik ihlalidir, çok açık ve net. Eğer bu siyasi etik ihlali değilse, siyasi etik ihlalini birisi tanımlasın. İki açık bir şekilde soruşturulmalıdır. Hukuki bir mesele bu. Ticaret yapacaksa bu bakan, ticaret alanında kalmalı. Bakanlığı reddetmeliydi. Bakan olmuşsa bütün ticari irtibatları kopmalıydı" dedi.

Davutoğlu, kendi Başbakanlığı döneminde Siyasi Etik Yasası'nın çıkarılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı çıktığını aktardı. Davutoğlu, "Bizim için burada hem siyasi etik ihlali var. Hem de mutlaka soruşturulması lazım. Araştırma Komisyonu değil, Meclis'te Soruşturma Komisyonu açılmalı. Yüce Divan dahil her türlü soruşturma kapısının açık olması lazım" ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur

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