Ahmet Çoban kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8 Doya Doya Moda konuğu Ahmet Çoban mesleği ne?
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Ahmet Çoban kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8 Doya Doya Moda konuğu Ahmet Çoban mesleği ne?

05.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:55
Ahmet Çoban kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8 Doya Doya Moda konuğu Ahmet Çoban mesleği ne?

TV8 kanalının en çok izlenen yarışması Doya Doya Moda'dan geçen hafta jüri üyesi Kemal Doğulu ayrıldı. Kemal Doğulu'nun ardından birçok konuk üye geldi. Ahmet Çoban da bunlardan biri! İzleyiciler Ahmet Çoban kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8 Doya Doya Moda konuğu Ahmet Çoban mesleği ne? merak ediyor. İşte cevapları.

TV 8 Doya Doya Moda yarışmasının bugünkü konuk jürisi Ahmet Çoban! Ahmet Çoban kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8 Doya Doya Moda konuğu Ahmet Çoban mesleği ne? soruları Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Sosyal medyada oldukça popüler olan kuaför Ahmet Çoban hakkında detaylı bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz...

AHMET ÇOBAN KİMDİR?

Ahmet Çoban 36 yaşında kuaför ve saç stilistidir. Sektöre 13-14 yaşlarında başlayan Ahmet Çoban, mesleğe ilk başladığında işinin ne olduğunun tam olarak farkında bile olmadığını belirtirken, askere birkaç sene kala kuaförlüğün ne olduğunu tam olarak algıladığını ve kuaförlük mesleğine hayatını verdiğini belirtiyor.. Askere gidene kadar bir salonda çalıştığını ve askerdeyken de kuaför olduğunu söyleyen Ahmet Çoban, yıllar süren kuaförlük deneyiminde birçok salonda çalıştı ve son olarak kendi markasını kurdu.

Türkiye'nin en popüler ve en tanınan kuaförlerinden biri olan Ahmet Çoban, Garage Kuaför'ün sahibidir. Birçok kanala konuk olan ve sosyal medyada popüler olan Ahmet Çoban'ın birçok şubesi de bulunmaktadır.

Birçok farklı teknik ile kuaförlüğünü sergileyen Ahmet Çoban, ombre uygulamasına getirdiği farklı ve dikkat çekici yorumla tanınmaya başladı ve yıllar içinde Brushlight, Facelight, Sombre, Sunkissed gibi birçok saç renklendirme tekniği geliştirerek kadınları mutlu etti, popülerliğe kavuştu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 16:55:19. #1.15#
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