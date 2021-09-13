Ahmet Çetin kimdir, ne oldu? Müge Anlı'da aranan Ahmet Çetin olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan kayıp Ahmet Çetin vakası vatandaşalrın merak konusu oldu. Kıyafetleri ve cüzdanı ise bir dere kenarına bırakılmış halde bulunan Ahmet Çetin'in akıbeti merak ediliyor. Peki, Ahmet Çetin bulundu mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kıyafetleri ve cüzdanı ise bir dere kenarına bırakılmış halde bulunan Ahmet Çetin ailesi Ahmet'e sesleniyor. Kız kardeşleri ve babası programda oğullarına seslenirken İstanbul, Topkapı'da kaybolduğu söylenilen Ahmet Çetin'in arkadaşı ise Ahmet'in yerinden haberi olmadığını beraber alkol aldıktan sonra uyandığında da nereye gittiğini bilmediğini ifade ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AHMET ÇETİN BULUNDU MU?

Küçükçekmece'de ailesinin 4 Eylül'den beri haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cesedi Beylerbeyi sahilinde bulundu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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