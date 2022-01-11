Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçta fırladığı iddia edildi. Görgü tanıklarının iddiası büyük ses getirirken Çalık'ın Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği de bildirildi. Ahmet Çalık emniyet kemeri takılı mıydı?

AHMET ÇALIK EMNİYET KEMERİ TAKILI MIYDI?

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlerin olmadığı bölümden şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta fırlayan ve tek başına yolculuk yapan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine yardıma giden kişiler, araç içerisinde başka kimsenin olup olmadığını kontrol ettiklerinde emniyet kemeri kullanmadığını, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı iddia edildi.

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