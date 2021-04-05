Ahmet Bayram, İstanbul Yarı Maratonu'nu 1 saat 13 dakikada koştu
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Ahmet Bayram, İstanbul Yarı Maratonu'nu 1 saat 13 dakikada koştu

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Ahmet Bayram, İstanbul Yarı Maratonu'nu 1 saat 13 dakikada koştu

Kenyalı atletlerin erkekler ve kadınlar kategorilerinde dünya rekorları kırdığı yarı maratonda; Ahmet Bayram 45-49 yaş kategorisinde yine zirvenin sahibi oldu.

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Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 16. kez gerçekleştirildi. Tarihi yarımadada gerçekleştirilen organizasyonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuldu. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı. Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

İstanbul'da da Zirveyi Kaptırmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, Kenyalı atletlerin dünya rekorlarını kırdığı yarı maratonu 1 saat 13 dakikada tamamladı. 45-49 yaş grubunda yine şampiyon olan Bayram, bu sezon katıldığı 4 yarışta da zirveyi kimseye kaptırmadı.

Kaynak: Bültenler

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