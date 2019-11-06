Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye kararına sivil toplum kuruluşları itirazda bulundu

06.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:30

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye kararına Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu ve İzmir'de faaliyet gösteren Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği'nden itiraz geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yargıtay 16. Dairesi tarafından kararın bozulmasının ardından dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görüldü.

Önceki gün görülen duruşmada mahkeme, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı Nazlı Ilıcak ile aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Ahmet Altan'ın, hapiste bulundukları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetmişti.

YENİDEN TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİLER

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu ve İzmir'de faaliyet gösteren Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, yargılamanın yapıldığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına itirazda bulunarak Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tekrar tutuklanmalarını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada karar duruşması görülmüştü. Yargıtay'ın bozma kararının ardından pazartesi günü görülen duruşmada karar açıklanmıştı.

Ahmet Altan "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verilmişti. Nazlı Ilıcak'a "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verilmiş delil elde edilemediğinden dolayı da Mehmet Altan'ın beraatine hükmedilmişti.