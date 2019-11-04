Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mahkeme kararını açıkladı. Ahmet Altan 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.
04.11.2019 20:23
Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mahkeme kararını açıkladı.
Ahmet Altan 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com