Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mahkeme kararını açıkladı. Ahmet Altan 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

04.11.2019 20:23
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mahkeme kararını açıkladı.


Ahmet Altan 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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