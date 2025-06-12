Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan neden öldü, Gülnur Altan kimdir?

Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan neden öldü, Gülnur Altan kimdir?
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Yazar Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan, hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan neden öldü?

Edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Ahmet Altan, hayat arkadaşı Gülnur Altan'ı kaybetmenin acısını yaşıyor. 76 yaşında vefat eden Gülnur Altan'ın hayatı ve kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan neden öldü, Gülnur Altan kimdir?

AHMET ALTAN'IN EŞİ GÜLNUR ALTAN NEDEN ÖLDÜ?

Yazar Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan, hayatını kaybetti. Altan'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Gülnur Altan, yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

GÜLNUR ALTAN KİMDİR?

Gülnur Altan, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat ve medya çevrelerinde tanınan bir isim olan Altan, ünlü tiyatro oyuncusu Bülent Bilgiç'in kız kardeşi olarak da biliniyordu. Ailesi, Türkiye'nin tanınmış köklü ailelerinden biri olan Akmeşe Bilgiç Ailesi'ne dayanıyor.

Gülnur Altan, yaşamı boyunca medyada çok sık yer almasa da, Ahmet Altan ile olan birlikteliği sayesinde özellikle entelektüel çevrelerde yakından tanınıyordu. Evlilikleri süresince Ahmet Altan'ın zor dönemlerinde en büyük destekçisi olan isimlerden biri olarak gösterildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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