Ahmet Alp Gönüllülerinden Başkan Gökhan'a Ziyaret

SMA Tip 1 Hastası Ahmet Alp Bebeğin tedavi olabilmesi amacı ile başlatılan bağış kampanyasında gönüllü olarak çalışma yürüten gönüllüler, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ahmet Alp Gönüllülerini makamında ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaret nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, bağış kampanyasının tamamlanması amacı ile sahada her koşulda çalışma yürüterek Ahmet Alp Bebeğin kampanyasının başarıya ulaşmasında büyük emek harcayan gönüllüleri tebrik eden Başkan Gökhan, kampanya sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgi aldı. Güncel konulara ilişkin sohbet ile devam eden ziyaret sonunda Ahmet Alp Gönüllüleri Başkan Gökhan'a destekleri nedeni ile teşekkürlerini iletti.

05. 11. 2021 14: 47

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