Ahmet Akça kimdir, nerelidir? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Biyografisi
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Ahmet Akça kimdir, nerelidir? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Biyografisi

24.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:54
Ahmet Akça kimdir, nerelidir? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Biyografisi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından HSK Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ahmet Akça atandı. Bu atamanın ardından Ahmet Akçe araştırılmaya başlandı. Peki Ahmet Akça kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Biyografisi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde birçok hakim ve savcının görev yerlerine ilişkin değişiklikler yapıldı ve kararname hazırlandı. Güncel HSK Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi. Bu haberin ardından Ahmet Akça kimdir soruları sorulmaya başlandı! İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Biyografisi!

AHMET AKÇA KİMDİR?

Ahmet Akça 1973 Yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir ve 47 yaşındadır. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiş ve 1995 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında, Hakim adaylığına başlamış ve 1999 yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlamıştır. Ahmet Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atanmış ve dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atanmıştır. Ekim 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanmış, Genelkurmay Başkanlığı eksenli 15 Temmuz darbe soruşturmalarını yürütmüştür. 25 Temmuz 2018'de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından 24 Aralık 2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştır. Ahmet Akça evlidir ve iki çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:54:48. #1.14#
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