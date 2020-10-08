Ahmet Akbaş kimdir? Beyin cerrahi Ahmet Akbaş nereli, neden öldü?
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Ahmet Akbaş kimdir? Beyin cerrahi Ahmet Akbaş nereli, neden öldü?

08.10.2020 07:58 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:02
Ahmet Akbaş kimdir? Beyin cerrahi Ahmet Akbaş nereli, neden öldü?

Doktor Ahmet Akbaş, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanmış ve karantina süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu. Sabah saatlerinde eşi tarafından hayatını kaybettiği tespit edildi. Peki, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş neden öldü?

Genç doktor Ahmet Akbaş, 8 Ekim günü görev yaptığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden evine gittikten sonra yorgun olduğu gerekçesiyle uyuyacağını belirtti. Ancak Akbaş'ın sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi. Beyin Cerrayı Ahmet Akbaş kaç yaşındaydı?

AHMET AKBAŞ KİMDİR?

Akbaş, 1990 yılında dünyaya geldi. 2013 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Akbaş, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Emel Aktaş ile evli olan beyin cerrahının bir de kızı bulunuyor. Covid-19 nedeniyle, 14 gün karantina süreci atlattığı bilinen Akbaş, 6 Ekim 2020 tarihinde evinde yaşamını yitirdi.

Bilinen ek sağlık sorunu bulunmayan Ahmet Akbaş'ın ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceği öne sürüldü. Kesin tanı otopsinin ardından belli olacak.

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