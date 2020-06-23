Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ahmet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!
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Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ahmet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!

İş adamı ve Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi haberimizde. Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ahmet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!

Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ahmet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!
23.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:58

Trabzonspor'da başarılı dönemler geçiren başkan Ahmet Ağaoğlu zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. İş adamı Ahmet Ağaoğlu hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Ahmet Ağaoğlu kimdir ve ne iş yapar?

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. Ahmet Ağaoğlu'nun iş adamı Ali Ağaoğlu ile hiçbir akrabalığı yoktur.

Ancak Kabataş Erkek Lisesinde birlikte okumuşlardır. Ahmet Ağaoğlu, uzak yol gemi kaptanıdır.

Ahmet Ağaoğlu 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf oynamaya başladı. 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

2004 yılına kadar bu görevde kalan Ahmet Ağaoğlu, Golf Milli Takımı'nın kurulmasındaa etkin rol oynamıştır.

Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ahmet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

2004 yılında, Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 4 Yılda 100 Golf Sahası kampanyasının başlatılmasına ön ayak olan Ağaoğu, Golf'ü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı.

2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türkiye Golf Milli Takımı önemli başarıları yaşadı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı.

2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde idarecilik yapan Ağaoğlu 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Ahmet Ali Ağaoğlu, 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda rakibi Metin Kaya'yı geride bırakarak Trabzonspor'un yeni başkanı olmuştur.

İngilizce bilen Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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