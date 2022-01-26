Ahmed Arpat kimdir? NTV sunucusu Ahmet Arpat kaç yaşında, nereli?

Ahmed Arpat kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen ismi Ahmed Arpat 1976 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde gördü. Ahmed Arpat kaç yaşında, nereli? Ahmed Arpat hangi kanalda?

AHMED ARPAT KİMDİR?

Ekranların sevilen ismi Ahmed Arpat 1976 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde gördü. Okul yıllarındayken okul gazetesinin muhabirliğini yaparak meslek aşkının ne denli yüksek olduğunu göstermiş oldu.

Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Tuncay Özkan'ın yönetimindeki Kanal D'de 1996 yılında staj yaptı. 2001 yılında ingilizcesini geliştirmek adına İngiltere'deki South Kensington dil okulunda eğitim gördü.

Sunucu Eylül 1997 - Haziran 2002 tarihleri arasında Tuncay Özkan'ın yanında muhabir olarak görev aldı. Buradaki görevinin ardından Haziran 2002 - Aralık 2007 tarihleri arasında Show TV'de muhabir olarak görevini yürüttü.

Show TV'de görev aldığı sırada 13 Mart 2003 yılında Irak savaşını yerinden izlemek üzere Bağdat'ta görev yaptı.

Vatani görevini 2004-2005 yılları arasında Hatay'da Jandarma Çavuş olarak yaptı ve 2005 senesinin Mayıs ayında terhis oldu.

2008 yılında Kanal D'ye geçti. Mayıs 2011 tarihine kadar burada çalıştı. Kanal D Ana Haber'i sunan efsane gazeteci Mehmet Ali Birand'ın yanında muhabilir olarak çalıştı.

Arpat, Mayıs 2011 ve Ağustos 2011 tarihleri arasında 4 ay TRT Müzik televizyonunda sunucu ve editör olarak görev aldı. Eylül 2011 tarihinde NTV'ye geçti. Gece bültenini 8 Mart 2013'e kadar sundu. Daha sonra bu görevini Buket Aydın'a devretti.

İngilizce ve Fransıza dillerini bilmektedir.

Motorsikletlere düşkünlüğüyle bilinen Ahmed Arpat, Özge Arpat ile hayatını birleştirdi. 1 Şubat 2013 yılında ise oğlu dünyaya geldi.

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