2007 rakımda kiraz hasadı

Yüksek rakımı nedeniyle Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen kirazlar, ülkenin dört bir tarafına ve bazı yıllar yurt dışına da ihraç ediliyor.

Yüksek rakımı nedeniyle Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen kirazlar, ülkenin dört bir tarafına ve bazı yıllar yurt dışına da ihraç ediliyor.

Türkiye'de kiraz hasadının bitmesinden 20 gün sonra Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 2007 rakımlı köylerde kiraz hasadı yeni başlıyor. Yüksek rakımdan dolayı Türkiye ortalamasından 20 gün sonra hasadına başlanan kiraz, ağustos ayı başına kadar toplanıyor. Tadı ve aroması oldukça güzel olan Ahlat kirazı, iç piyasanın yanı sıra talebe göre bazı yıllar Azerbaycan ve Irak pazarına da sunuluyor.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, hakim İlkay Mecek ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, ilçenin Seyrantepe köyündeki kiraz bahçelerini ziyaret etti. Hasadı yeni başlayan kiraz bahçelerini gezen Kaymakam Dağ, kiraz üreticisi Ali Rıza Çağlar ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin'den bilgi aldı.

Ahlat'ı tarım ürünlerinin yanında meyve üretiminde de bölgenin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, "Seyrantepe köyümüzde Ali Rıza Çağlar isimli vatandaşımızın 12 dönümlük kiraz bahçesinde hasada katıldık. Yaklaşık olarak 20 ton kiraz hasadı elde etmesi beklenmektedir. Bahçede şu anda 30 işçimiz çalışıyor. Bu yönde istihdama da katkı sağlıyor. Alternatif meyvecilik bağlamında DAP ve DAKA aracılığıyla yüzde 50 hibeli olmak üzere elma bahçeleri yapacağız. Şu anda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz ile kaymakamlık proje ekibimiz çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 900 dönüm bir araziye başvurularımız oldu. Çiftçilerimizin talep etmesi durumunda diğer alternatif meyve türlerine de yönelebiliriz" dedi.

Kiraz üreticisi Ali Rıza Çağlar da, 18 yıl önce bahçeyi kurduğunu belirterek, "2007 rakımda 12 dönüm kiraz bahçem var. 18 yıldır bu bahçeyle uğraşıyorum. Yaklaşık 12 dönümden 20 ton civarı kiraz satıyorum. Herkesin yapmasını öneririm. Türkiye genelinden daha yüksek rakımda olduğu için kirazların aroması çok farklı, çok tutulan bir kiraz. Türkiye'nin birçok iline kiraz satıyoruz. Geliri çok iyi" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı