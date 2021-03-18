Ahlat'ta 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' açılacak
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Ahlat'ta 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' açılacak

18.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:35
Ahlat'ta 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' açılacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' proje toplantısı yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' proje toplantısı yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Çoban, Müze Müdürü Mikail Ercek, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman ve akademisyenler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, projenin hayırlı olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra Türk Halk Bilimi Araştırmacısı Nihat İnan 'UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi ve Müzelenmesi' kapsamında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, katılımcıların genel değerlendirmesi ile gerçekleşen istişare oturumuyla devam etti. Toplantıda Ahlat'ın kültürel miraslarının korunması ve yaşatılması için 'Somut Olmayan Kültürel Miras' adı altında Bitlis Eren Üniversitesi, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesi ortak bir müze açma konusunda fikir birliğine varıldı. Projenin önümüzdeki süreçte hazırlanması ve ilgili kurumlarca değerlendirmesi üzerine çalışmalar başlatıldı. - BİTLİS

Ahlat'ta 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' açılacak
Ahlat'ta 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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