Ahlat'ta "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimi
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Ahlat'ta "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimine başlandı.

16.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:01
Ahlat'ta

'in ilçesinde öğretmenlere yönelik "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimine başlandı.

Kaymakamlık Proje Ofisince hazırlanan proje çerçevesinde Yunus Ensari İlköğretim Okulunda düzenlenen programda Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik, öğretmenlere sistemle ilgili bilgi verdi.

5 gün sürecek eğitimler ile (AB) ülkeleriyle eğitim sisteminde ortak stratejiler geliştirilmesi ve yeni kazanımlar elde edilmesi amaçlanıyor.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Gençlik ve Müdürü Murat Ak ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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